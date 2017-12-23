BitPay uygulaması sayesinde iOS cihazlarınız üzerinden Bitcoin ile ödeme yapabilirsiniz.

Kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz aylara göre oldukça büyük oranlarda yükselişe geçmiş durumda. Avrupa’da birçok noktada Bitcoin ile ödeme yapabilmek de artık mümkün hale geldi ve hatta Bitcoin ATM’leri bile kuruldu. BitPay platformu da, Bitcoin tabanlı bir ödeme sistemi olarak gelişimini sürdürürken güvenli ve hızlı bir şekilde alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

Kredi kartınızla Bitcoin alıp satabileceğiniz uygulamada, mevcut Bitcoin’lerinizi dolar kuruna çevirebilmeniz de mümkün. Güvenlik konusunda da oldukça hassas olan ve paralarınızın güvende kalmasını sağlayan uygulamada Amazon.com hediye kartları satın alabiliyorsunuz. 150’yi aşkın para birimi desteği sunan BitPay uygulamasında ödemeler ve transferler için e-posta veya push bildirimleri de gönderiliyor. Eğer siz de Bitcoin işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve ticaretinizi sürdürmek istiyorsanız, BitPay uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.