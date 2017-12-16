Blockchain uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden dijital para transferi işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bitcoin ile birlikte hayatımıza giren Blockchain uygulaması Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para işlemlerimi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Bir sunucuya bağlı olmadan işlem yapmanıza izin veren uygulama, transfer işlemlerinin direkt olarak alıcı-satıcı arasında gerçekleşmesinde rol oynuyor.

Hesabınızın güvenliğini sağlayabilmeniz için PIN korumasının yanında iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği de sunan uygulamada 25’ten fazla dil ve 20’den fazla para birimi de destekleniyor. Bitcoin ve Ethereum’un kalbi olarak bilinen Blockchain uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek dijital para transferlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: