Blur Photo, iPhone 7 Plus ile tanıtılan, sonraki modellerde geliştirilen portre modunun sunduğu arka plan bulanıklaştırma, bokeh efektini tüm iPhone’lara getiriyor. iPhone 7 Plus öncesi modele sahip bir kullanıcı olarak fotoğraflarınızın arka planını bulanıklaştırabileceğiniz etkili bir uygulama arıyorsanız tavsiye ederim. Ücretsiz ve de gayet iyi sonuçlar veriyor!

Fotoğrafların arka planını bulanıklaştırma, bokeh efekti verme yeni iPhone’larda oldukça basit. Tek yapmanız gereken; kamera uygulamasını açmak ve portre moduna gelmek. Apple, portre modunu eski iPhone’lara getirmediğinden uygulama geliştiriciler en az Apple’ın kendi sistemi kadar kolay kullanımlı, etkili sonuçlar veren portre modu uygulamaları ile karşımıza çıkıyor. Blur Photo da bunlardan biri. Hem selfie hem de doğa güzellikleri ve diğer fotoğraflarda objeleri öne çıkarmak için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri.

Geliştiricinin belirttiği gibi profesyonel kameralarla yapılan profesyonel portrelere yakın fotoğraflar elde etmenizi sağlayan Blur Photo, bulanıklaştırma seviyesini ayarlama, filtre uygulama gibi araçlar da sunuyor.