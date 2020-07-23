Boom: Bass Booster & Equalizer uygulaması iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik uygulamasıdır.

Boom; 3B surround sese, güçlü bir basa ve ileri bir Ekolayzır'a sahip bir oynatıcıdır. Her türlü müzik için tamamen özel hazırlanmış ayarları kullanın veya kendi özel ayarınızı oluşturun. Beat azalsa veya tempo artarsa da BOOM ile endişelenmenize gerek kalmaz!

Favori parçalarınızı Spotify ve TIDAL üzerinden veya kendi müzik koleksiyonunuzu cihazınız üzerinden dinleyebilirsiniz. 40 binin üzerinde radyo ve yayın kanalının keyfini çıkarın.

Herhangi bir kulaklık ile derin surround ses deneyimini yaşayın. Müziğinizde bulunan bazı mekansal işaretleri işle ve size son derece yoğun bir dinleme deneyimi için müziğe üç boyutlu netlik katar. Bu şirin ama son derece güçlü müzik oynatıcısı yeni seviyede bir müzik kalitesine sahip

Boom, hoş görünümlü ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip olup sezgilerle çözülebilen bir kullanıma sahiptir. Müziğin keyfini daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ses devriminin bir parçası olup bu deneyimi yaşamak isterseniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.