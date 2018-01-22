BSCoaching, triatlon branşında milli sporcu olarak ülkemizi temsil eden Bahar Saygılı’nın antrenman programlarını içeren spor uygulaması. Antrenman programınızı hazırlamanıza yardımcı olan uygulama, alanında profesyonel eğitmenlerle buluşturuyor.

Açık havada antrenman yapmayı seven koşucu, bisikletçi, yüzücü veya triatletler için kişiselleştirilmiş antrenman programları sunan bir uygulama olarak karşımıza çıkan BSCoaching, sadece iPhone ile uyumlu. Apple Watch’unuzla birlikte kullanabileceğiniz bir antrenman uygulaması olmadığını belirteyim. Sadece antrenman programı seçiminde size yardımcı oluyor. Her zaman fit kalmanızı sağlamak amacıyla başta Bahar Saygılı olmak üzere alanında profesyonel kişilerin programları arasından size uygun olanı satın alarak uygulamaya başlıyorsunuz.

BSCoaching, antrenman programlarını genele değil kişiye özel sunduğundan üyelik esnasında birtakım bilgiler istiyor. Yaşınız, boyunuz, kilonuz, yaptığınız sporlar, sağlık geçmişiniz, son checkup’ınız, çalışma durumunuz, varsa nabzını ölçen bileklik ya da saatiniz gibi hakkınızda her şeyi giriyorsunuz. Sonrasında Bahar Saygılı’nın sizin için hazırladığı kişiselleştirilmiş programınızı satın alıyor ve antrenmanlara başlıyorsunuz. Takvim bölümünden günlük, haftalık ve aylık programınızı görüntüleyebiliyorsunuz.