BTK Hız Testi uygulamasıyla internet bağlantınızın hızını iOS cihazlarınızdan kolayca test edebilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun geliştirmiş olduğu BTK Hız Testi, zaman zaman yavaşlayan internet hızının test edilmesinde kolaylık sağlıyor. Oldukça modern ve sade bir arayüzle tasarlanan uygulamada, Testi Başlat butonuyla hız ölçümüne başlayabilmeniz mümkün. İndirme, yükleme ve ping değerlerini test sonucunda görebileceğiniz uygulamada, daha önce yapmış olduğunuz testleri Wi-Fi veya mobil internet olarak ayrı ayrı görebiliyorsunuz.

Uygulamanın Ayarlar bölümünde de sunucu seçimi yapabilmenize izin veren uygulamada, hız testi ekranında görülen kadranın maksimum limitini de değiştirebiliyorsunuz. Geçmiş hız testi sonuçlarınızı da bu bölümden temizleyebileceğiniz BTK Hız Testi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabilirsiniz.