Bubblegum Hero, kendilerini sakız kahramanı olarak gören karakterleri kontrol ettiğiniz bağımlılık yapıcı bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, sakız çiğnemeyi seven herkesin ilgisini çekecek bir oyun. Sakızdan en büyük balonu yapmak için uğraş verdiğiniz oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Boş zamanlarda, toplu taşımada, misafirlikte veyahut arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz bir arcade oyun. Caddenin ortasında, fitness salonunda, mutfakta ve daha nice yerde sakızdan balon yapmak için uğraş veren karakterlerin yerini alıyorsunuz. Amacınız; en büyük balonu yapmak. Sakız yüzünüzde patlarsa oyuna veda ediyorsunuz. Sakızı şişirirken kafa çevrenizde beliren daireye dikkat ediyorsunuz. Ekrana tek dokunuşunuz sakızı şişirmeniz için yeterli ancak zamanı çok iyi tutturmalısınız. Bu modu fazlasıyla kolay bulduysanız mikrofona üfleyerek oynamanızı isteyen gerçekçi modu deneyebilirsiniz.