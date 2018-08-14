Buddy Toss, harika zamanlama ve dikkat gerektiren eğlence dozu yüksek, grafikleriyle çekici bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan beceri oyununda antrenmanını cılız bir kişiyi havaya fırlatıp atıp tutarak yapan bir sporcu rolünü üstleniyorsunuz. Gittikçe zorlaşan oyun, tam vakit geçirmelik!

Tek dokunmaya dayalı kontrol sistemi ile durakta, toplu taşımada, molada, bekleme anında kısaca her yerde her zaman oynanabilecek tarzda vakit öldürmelik eğlenceli mobil oyunlardan biri Buddy Toss. Oyunda sporunu zayıf bir insanı havaya fırlatarak yapan bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Puan kazanmak için tek yapmanız gereken; zayıf karakter ana karakterin kollarının seviyesine geldiğinde ekrana dokunmak. Gayet kolay gibi gözüküyor lakin kamera yakınlaşıp uzaklaşması zamanlamayı tutturmanızı zorlaştırıyor. Oyun sonsuz. En yüksek puanı karakteri galaksiye fırlatmayı başardığınızda alıyorsunuz.