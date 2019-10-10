Güçlü bir müzik çalar uygulaması arıyorsanız, CapTune uygulamasını kullanabilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınızda yüksek kaliteli müzik dinleme keyfini yaşamak istiyorsanız, CapTune uygulamasını indirebilirsiniz.
Sennheiser’ın geliştirdiği CapTune uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızda müzik dinleme keyfinizi katlamanızı sağlıyor. 7 bant ekolayzır ayarı sunan CapTune uygulamasında yatay modda kullanım, DLNA desteği, özel temalar ve farklı ortamlar için sunulan ses profilleri de yer alıyor.
Sennheiser markalı kulaklıklar ile en iyi müzik performansını alabileceğiniz CapTune uygulaması mp3, aac, flac, ogg ve wav formatları destekleniyor. Yerel müzik kütüphanesi desteği ile cihazınızda bulunan şarkıları kolaylıkla dinleyebileceğiniz CapTune uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.