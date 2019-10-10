iOS işletim sistemli cihazlarınızda yüksek kaliteli müzik dinleme keyfini yaşamak istiyorsanız, CapTune uygulamasını indirebilirsiniz.

Sennheiser’ın geliştirdiği CapTune uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızda müzik dinleme keyfinizi katlamanızı sağlıyor. 7 bant ekolayzır ayarı sunan CapTune uygulamasında yatay modda kullanım, DLNA desteği, özel temalar ve farklı ortamlar için sunulan ses profilleri de yer alıyor.