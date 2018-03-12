Car vs Cops, polis arabaları ve helikopterler dışında kamyon ve tanklardan kaçmaya çalıştığınız aksiyon yüklü kovalamaca oyunu. Sadece Ketchapp’ın değil, polis kovalamacalı araba oyunları içinde en zorlusu diyebilirim. Kovalamacaya dayalı araba oyunlarını seviyorsanız, reflekslerinize güveniyorsanız bu oyunu mutlaka oynamalısınız.

Ketchapp’ın refleksleri zorlayan yeni araba oyununda büyük bir soygun gerçekleştirerek polisleri peşine takan bir suçlunun yerine geçiyorsunuz. Onlarca polis arabası ve helikopter hem arkanızdan takip ediyor, hem de karşınıza ansızın çıkarak yavaşlatmaya çalışıyor. Polisler yetmezmiş gibi bir de tank ve kamyonlar yolunuza çıkıyor. Diplerinden geçerseniz ekstra puan veriliyor. Yakalanana dek kaçışı sürdürüyorsunuz.

Car vs Cops Özellikleri: