Cash App, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir finans yönetim uygulamasıdır.

Finansal işlemlerinizi halletmenize olanak sağlayan işlevsel ve kullanışlı bir uygulama olan Cash App, paranızı yönetmenize yardım ediyor. Basit bir kullanıma ve güvenli özelliklere sahip olan uygulama ile hem para transferleri yapabiliyor hem de yatırım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak kullanım imkanı sunan uygulamada tek yapmanız gereken kayıt olmak ve profilinizi doldurmak. Ayrıca Bitcoin işlemlerinizi de gerçekleştirebileceğiniz Cash App uygulamasını kaçırmayın. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Cash App sizleri bekliyor.

Cash App uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.