CATAN - World Explorers (iOS), çok oyunculu tahta oyunu CATAN’ın mobil platforma uyarlanan sürümü ancak oyun alanınız gerçek dünya. Pokemon GO, Harry Potter: Wizard Unite gibi popüler artırılmış gerçeklik oyunlarının geliştiricisi Niantic’e ait olan CATAN - World Explorers, App Store’da da ücretsiz vee iPhone’larda oynanabiliyor. Artırılmış gerçelik oyunları, konum/GPS bazlı oyunları seviyorsanız Niantic’in yeni oyunu CATAN - World Explorers’ı oynamalısınız.

Çok eski bir masa oyunu olan CATAN, mobil oyun olarak karşımızda. iPhone’larda en çok oynanan artırılmış gerçelik oyunlarından Pokemon GO’nun yaratıcıları tarafından hazırlanan CATAN - World Explorers’da CATAN’ı gerçek dünyada oynuyorsunuz. Hasat ediyor, ticaret yapıyor, inşa ediyorsunuz.

CATAN’ın bilindik dünyasına modern bir dokunuş katan konum bazlı devasa çok oyunculu küresel oyun CATAN - World Explorers’da dünyayı keşfederken kereste, yün, tahıl ve daha fazlasını hasat ediyor, sıkı pazarlık yapabilen karakterlerle kaynak ticareti yapıyor, kişisel ve yerel yerleşimleri geliştirmek için çeşitli binalar inşa ediyorsunuz. Mini zar oyunlarında bonuslar ve günlük ödüller sizi bekliyor.

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