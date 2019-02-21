Ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan City Gangs: San Andreas, şehir içinde kendi ordunuzu kurabileceğiniz ve diğer oyuncularla savaşlar yapabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile desteklenen bu oyunda, aslı amaç şehrin en güçlü ordusunu kurarak diğer oyunculara karşı galip gelmek. Komuta edeceğiniz bu orduyu yönetmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. Savaşçılarınızı sürekli olarak kontrol etmeli ve ordudan uzaklaşmalarını önlemelisiniz. Aksi halde diğer oyuncular yalnız kalan ordu üyelerinizi kaçırabilir ve kendi saflarına çekebilir.

Oyun içerisinde robotu andıran çeşitli karakterler ve savaşlarda kullanabileceğiniz sopa, silah, bomba gibi birçok savaş teçhizatı yer almaktadır. Şehir haritasına bakarak yalnız gezen üyeleri tespit edebilir ve kendi ordunuza katabilirsiniz. Böylece ordunuzu sürekli olarak büyütebilir ve yenilmez bir orduya sahip olabilirsiniz.

Yüz binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen City Gangs: San Andreas, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilen ve oynayanlara keyifli anlar yaşatan eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.