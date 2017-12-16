CoinCap uygulaması gerçek zamanlı kripto para piyasası verilerini iOS cihazlarınızdan takip edebilme imkanı sunuyor.

Hızla artış gösteren kripto paralar, dünya genelinde oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bitcoin ile birlikte birçok farklı kripto para birimi de duyulmaya başladı. İlerleyen zamanlarda artış gösterir umuduyla yatırımını kripto paralar üzerinde değerlendiren yatırımcılar, henüz düşük kurlarda seyreden kripto paraları değerlendirmek isteyebiliyorlar.

Kripto piyasası verilerini gerçek zamanlı olarak sizlere sunan CoinCap, artış ve düşüş oranlarını da sizlere bildiriyor. Grafikler üzerinde de artış ve düşüş oranlarını inceleyebileceğiniz uygulamada alım-satım işlemleri de yapabilmeniz mümkün. Siz de güncel kripto para kurlarını takip etmek isterseniz CoinCap uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.