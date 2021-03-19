Coinzo, güvenli bir şekilde kripto para alım satım işlemi gerçekleştirebileceğiniz yerli bir kripto para borsası. Coinzo’da Bitcoin (BTC), XRP, Ether (ETH), EOS, NEO, Holo (HOT), Chainlink (LINK) ve daha birçok altcoin işlem görüyor. Türk Lirası paritelerine ek olarak ETH ve BTC paritelerinde işlem yapabiliyorsunuz. Kripto para çeşitliliği, hızlı hesap doğrulama, iki adımlı doğrulama (2FA), düşük komisyon oranları, temel ve gelişmiş arayüz, günlük çift token (Neo/Gas) dağıtımı, hızlı hard fork ve airdrop dağıtımı, referans sistemi ve komisyon kazancı gibi diğer kripto parası borsalarından ayrılan birçok özelliğine sahip olan Coinzo’nun mobil uygulamasından kripto para işlemlerinizi kesintisiz yapabilirsiniz.

Coinzo Uygulaması İndir

Coinzo, 2018’den bu yana düşük komisyon oranlarıyla kesintisiz olarak kripto para alım satım hizmet veren yerli bir platform. Kripto para piyasasına yeni girenler için basit, kripto para piyasasını ilk zamandan bu yana takip eden kullanıcılar için de gelişmiş arayüz sunan Coinzo mobil uygulaması, sadece Türk Lirası ile değil Bitcoin paritelerinde de alım satım yapmaya izin veriyor. Kripto para işlemlerini grafik üzerinden anlık takip edebiliyor, Akbank ve Papara uygulaması ile Coinzo hesabınıza saniyeler içerisinde 7/24 para yatırıp çekebiliyor, hepsinden önemlisi Bitcoin fiyatının fırladığı kripto para işlemlerinin en yoğun olduğu anlarda hiçbir sistemsel kesinti olmadan alım/satım işlemlerinizi gerçekleştirerek piyasayı takip edebiliyorsunuz. Stop ve Stop-Loss emir tipleriyle ekran başında olmadan piyasa düşüşlerine karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Market emri ile hızlı Bitcoin al imkanını yakalayabilirsiniz. Coinzo’da alım satım işlemlerinde daha az komisyon öder, daha çok kazanırsınız. CNZ kullanırsanız komisyonları %25 indirimli ödersiniz.

Coinzo, bünyesinde yer alan mühendisler tarafından geliştirilmiş yazılımıyla sistem üzerinde tam hakimiyet imkanı verir. Böylece hiçbir üçüncü parti destek kuruluşuna ihtiyaç olmadan her türlü problem çözme ve geliştirme işlemleri Coinzo ekibi tarafından ivedilikle gerçekleştirilir. Kullanıcılara kesintisiz hizmet sunar.