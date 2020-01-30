Company of Heroes Mobile, iPad’de oynanabilen, kaliteli grafiklere sahip online strateji oyunu. Hızlı hareket eden senaryo, dinamik savaş ortamları, gelişmiş takıma dayalı taktiklerin etkileyici birleşimi ile gerçek zamanlı stratejiyi yeniden tanımlayan İkinci Dünya savaşı oyunu. İki Amerikan askeri şirketine komuta ediyorsunuz ve D-Day Normandiya işgali ile başlayarak 2. Dünya Savaşı boyunca gerçekleşen olaylara dayanan görevleri tamamlamaya çalşıyorsunuz.

Relic Entertainment’ın ödüllü strateji oyunu Company of Heroes, mobil platforma Feral Interactive imzasıyla geldi. İlk olarak iOS platformuna çıkan ve sadece iPad’lerde oynanabilen Company of Heroes Mobile, II. Dünya Savaşı’nın en zorlu mücadelelerinden baılarına dayanan 15 görev boyunca güçlü Alman Whermacht’a karşı ABD birliklerini yönetiyorsunuz. Bu arada savaş alanında her şey yıkıp dökebiliyorsunuz. Tam bir savaş atmosferi hakim. Unutmadan, oyunun grafikleri muhteşem. iPad’in Retina ekranı için optimize edilen yüksek çözünürlüklü grafiklerden etkilenmemek mümkün değil.

Company of Heroes Mobile, iOS 13.1 ve üzeri sistemlerle uyumlu. 6GB boş alan gerektiriyor ancak oyunun yapımcıları yükleme sorunu yaşamamak için en az 8GB boş alan olması gerektiği uyarısını yapmış. Desteklenen iPad modelleri şöyle: