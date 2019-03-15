CrossFit btwb, Crossfit sporuyla uğraşanlar için mobildeki en iyi egzersiz - antrenman takip uygulaması. Kalıplaşmış spor salonu egzersizlerinden sıkılanlar için alternatif sürekli olarak yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen fitness hareketleri sunan Crossfit ile ilgileniyorsanız bu uygulamayı iPhone’unuza kesinlikle indirmelisiniz.

Fitness ve kondisyon için özel olarak tasarlanmış bir program hazırlayan rekabete dayalı spor Crossfit ile uğraşan spor tutkunlarına özel mobil uygulama CrossFit btwb, sadece antrenmanlarınızı kayıt altına almıyor. Haftanın belli günlerinde yaptığınız antrenmanların (WOD) sonuçlarını paylaşmanıza, diğer insanlarla seviyenizi karşılaştırmanıza, günlük yemek kaydınızı detaylı olarak tutmanıza, vücut değerlerinizi kaydedip takip etmenize imkan veriyor. Crossfit ile yeni tanışanlar için de 8 milyonun üzerinde harika antrenman sunuyor.

CrossFit btwb Özellikleri