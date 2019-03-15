Crossfit ile uğraşan sporculara özel antrenman takip uygulaması
CrossFit btwb, Crossfit sporuyla uğraşanlar için mobildeki en iyi egzersiz - antrenman takip uygulaması. Kalıplaşmış spor salonu egzersizlerinden sıkılanlar için alternatif sürekli olarak yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen fitness hareketleri sunan Crossfit ile ilgileniyorsanız bu uygulamayı iPhone’unuza kesinlikle indirmelisiniz.
Fitness ve kondisyon için özel olarak tasarlanmış bir program hazırlayan rekabete dayalı spor Crossfit ile uğraşan spor tutkunlarına özel mobil uygulama CrossFit btwb, sadece antrenmanlarınızı kayıt altına almıyor. Haftanın belli günlerinde yaptığınız antrenmanların (WOD) sonuçlarını paylaşmanıza, diğer insanlarla seviyenizi karşılaştırmanıza, günlük yemek kaydınızı detaylı olarak tutmanıza, vücut değerlerinizi kaydedip takip etmenize imkan veriyor. Crossfit ile yeni tanışanlar için de 8 milyonun üzerinde harika antrenman sunuyor.
CrossFit btwb Özellikleri
- İhtiyacınız olan her şey önünüzde
- Ne kadar iyi olduğunuzu anında görün.
- Diğer makro takip uygulamalarının en iyi özelliklerini de içeren sınıfının en iyisi Crossfit antrenman takibi
- Fitness seviyesiyle gerçek güçlülük ve zayıflıklarınızı bilin.
- Arkadaşlarınızın sonuçlarını takip edin.
- Antrenman günlerinizi takip edin.
- Dünya genelinde liderler tablosundan seviyenizi görün.
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