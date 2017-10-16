Decathlon Coach uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden günlük aktiviteler ve egzersiz konusunda sizlere rehberlik ediyor.

Sağlıklı yaşam için hareket etmek ve egzersiz yapmak büyük önem taşıyor. Spor salonuna gitmeseniz de, en basitinden yürüyüş yapmak bile sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır. Decathlon Coach uygulaması da bu anlamda sizlere kişisel antrenörlük yaparak, gelişiminizi izleme olanağı sunuyor.

Yürüyüş, koşu ve bisiklete binme gibi aktiviteleriniz için oldukça başarılı sonuçlar veren Decathlon Coach uygulaması, hedeflerinize uygun program önerileri de sunuyor ve bu sayede hedefinize daha kolay ulaşma şansına sahip olabiliyorsunuz. Formunuzu koruyabilmeniz için gelişiminizi takip etme, öneri ve ipuçlarını inceleme gibi özellikler sunan Decathlon Coach uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: