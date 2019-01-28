Defter Beyan Sistemi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulamadır.

İş dünyasına özel olarak geliştirilen yardımcı uygulama olarak dikkat çeken Defter Beyan Sistemi, Gelir İdaresi'nin resmi uygulamasıdır. Hesap özetlerinizi görüntüleyip raporlarınıza ulaşabileceğiniz bir uygulama olan Defter Beyan Sistemi, kolay ve basit arayüzü ile ön plana çıkıyor. Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını, defterlerin elektronik olarak oluşması ve saklanması gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz uygulama ile işlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Ayrıca gelir, gider, hesap özeti ve defter bilgileri görüntülenip incelenebilir, düzenlenen ya da alınan e-Arşiv Fatura ile e-Serbest Meslek Makbuzu gibi bilgilere de erişim sağlayabiliyorsunuz.

Defter Beyan Sistemi uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.