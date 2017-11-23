DenizKartım uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden avantajlı indirim ve kampanyaları sizlere sunuyor.

DenizBank tarafından geliştirilen DenizKartım uygulaması, Denizbank kredi kartı veya paracard sahiplerinin ilgisini çekecek birçok indirim, kampanya ve taksit imkanlarını sizlere sunuyor. Alışverişlerinizi uygun fiyatlarla yapabileceğiniz bu kampanyalardan anında haberdar olabileceğiniz uygulamada, yakınınızda bulunan kampanyaları da harita üzerinden görüntüleyebilmeniz mümkün.

Nakit avans başvurusu, ek/sanal kart başvurusu, kart şifresi işlemleri, limit artırma ve otomatik ödeme talimatı gibi kredi kartı ve paracard işlemlerini de gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, alışverişlerinizde atığınız her adımı puana dönüştürerek sürpriz hediyelerin sahibi olabilirsiniz. Eğer siz de tüm bu imkanlardan faydalanmak istiyorsanız, DenizKartım uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri