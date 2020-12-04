Dolby On, ses, müzik, video ve daha fazlası için en yeni Dolby ses teknolojisine sahip tek ücretsiz ses kaydedici ve ses düzenleyicisidir. Gürültü azaltma, sınırlandırma, konumsal ses, ekolayzır ve fazlasını içeren bir otomatik stüdyo efektleri paketinden faydalanarak Twitch veya Facebook’ta canlı yayın yapın veya kütüphanenizden müzik ve video aktarın veya canlı müzik kaydı yapın. Telefonunuzdaki bir stüdyo kaydedici aracılığıyla inanılmaz ses kalitesi elde edersiniz!

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İnanılmaz Ses ile Otomatik Kayıt Uygulaması ve Ses Düzenleyicisi

Kullanımı basit bu kaydedicide bir dizi otomatik stüdyo efektiyle zahmetsizce canlı müzik ve videolar kaydedin. Diğer uygulamalardan kayıtlarınızı Dolby teknolojisiyle şarkıları düzenlemek, sesi iyileştirmek için Dolby On’a aktarın. Kaydınızı tamamladığınızda favori sosyal medya platformlarınızda takipçilerinizle paylaşın, arkadaşlarınıza gönderin, doğrudan SoundCloud’a yükleyin, kayıpsız sesi dışa aktarın ve hatta Facebook’ta canlı yayın yapın; hepsi erişilebilir bir kaydedicide muhteşem ses ile!

Kullanımı Kolay Kaydedici ile Ses ve Video Kaydı Yapın ve Düzenleyin

Gürültü azaltma, de-essing ile ses kalitesini temizleyin ve fade in/fade out ile müzik ve ses kaydedin. Kaydınızı Dolby’nin benzersiz değişken ekolayzırı ve konumsal ses ile şekillendirin. İdea ses yükseliğini sağlamak için canlı müzik için tasarlanmış sıkıştırma ve profesyonel sınırlandırma ile ses tokluğunu artırın ve kesin. Dolby On, popüler müzik platformları, Facebook canlı akışı ve diğer sosyal ağ platformları için sesi optimize eder. Daha iyi ses için kayıpsız olarak kaydedin ve dışa aktarın.

Cebinizdeki Güçlü Ses Düzenleyici

Ücretsiz müzik stüdyosu ses efektleri ve vokal düzenleyiciyle sesinizi ve video kaydınızı özelleştirin. Ses için fotoğraf filtreleri gibi müzik kaydınıza uygulayabileceğiniz özel tasarlanmış, benzersiz ses stillerini deneyin. Stiller, binlerce şarkı analiz edilerek profesyonel olarak tasarlanmış ses ön ayarlarıdır. Dolby’nin dinamik ekolayzırını kullanarak iyi ayarlanmış tiz, bas ve mid kontrolü sağlayın ve kaydınızı ayarlayın. Yavaş başlamalar ve durdurmaları düzenlemek için kaydı kırpmak üzere ücretsiz ses düzenleyiciyi kullanın. Sesli notunuzu, müzik kaydınızı veya video kaydınızı renklendirmek için en sevdiğiniz harici mikrofonu kullanın.

Ses Kaydedin, Sesinizi Kaydedin, Video Kaydedin, Müzik Kaydı Yapın

Basit kayıt stüdyosu uygulamasında sesli notlar alın ve müzik kaydı yapın. Daha da iyi ses kalitesi için kayıpsız sesi seçin. Takipçileriniz için yüksek kaliteli paylaşılabilir ses ve video içerikleri kaydedin. Dolby’nin tüm efektlerini duymak için ücretsiz demo parçaları kullanın ve kullanımı kolay, güçlü ses araçlarını deneyin. Arka plan gürültüsünü azaltmak ve ses kalitesini iyileştirmek için diğer uygulamalarda kaydedilen videoları veya sesleri içe aktarın. Ekstra donanım veya teknik beceri gerektirmedeen inanılmaz seste canlı yayınlar gerçekleştirin.

Kayıtlarınız İstediğiniz Yerde

Ses veya müzik kaydını takipçilerinizle doğrudan SoundCloud, Instagram ve Facebook’ta paylaşın. İnanılmaz ses kalitesiyle Facebook Live veya Twitch’te canlı yayın yapın. Mesaj veya e-posta yoluyla doğrudan grubunuza ve arkadaşlarınıza fikir, tanıtım, prova ve gösteri kayıtları gönderin. Ek düzenleme için kayıtlarınızı, şarkılarınızı ve videolarınızı dışa aktarın. Fikirlerinizi en sevdiğiniz ses düzenleyiciye (dijital ses işleme istasyonu - daw) veya video düzenleyiciye aktarın.

Tek Kayıt Düğmesi, 50 Yıllık Dolby İnovasyonu

Dolby, 50 yıllık tecrübesini kullanarak kullanıcılara güçlü bir ses kaydedici ve video uygulaması sunar. Gelişmiş Dolby ses işleme ses kalitesiyle ilgilenir, böylece eğlence kısma yani yaratmaya odaklanabilirsiniz.