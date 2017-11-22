edjing Mix uygulamasıyla iOS cihazlarınızda kütüphanenizi kullanarak kendi remixlerinizi yapabilirsiniz.

Müzik konusunda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız ve arşivinizdeki müziklere kendi yorumunuzu katmak istiyorsanız, bu iş için geliştirilen edjing Mix uygulamasıyla tanışın. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve oldukça geniş kapsamlı bir uygulama olan edjing Mix, ihtiyaçlarınıza yönelik olarak özenle geliştirilmiş diyebilirim. iTunes müzik arşivinize erişebileceğiniz uygulamada 20 milyondan fazla şarkıya ulaşabileceğiniz Deezer ve SoundCloud entegrasyonu da bulunuyor.

Google Drive, Dropbox ve iCloud erişimi de sağlayabileceğiniz edjing Mix uygulamasında tüm şarkılar için otomatik BPM algılama özelliğinin yanında manuel olarak BPM ayarlama özelliği de sunuluyor. Profesyonelce hazırlanmış ses efektlerini de kullanabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri