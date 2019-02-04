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Electroneum (ios)
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  4. Electroneum - iPhone'dan Para Kazanma Uygulaması (Kripto Para Madenciliği)

Electroneum

ios
Electroneum
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Mobil kripto para madenciliği

Electroneum, iPhone’dan kripto para madenciliği yaparak para kazanabildiğiniz güvenilir uygulamalardan biri. Türkçe dil desteğiyle gelen mobil kripto para madenciliği uygulaması, arka planda sessiz sedasız çalışarak işlemlerinize engel olmuyor. Kripto para madenciliğiyle ilgileniyor, telefondan para kazanmanın güvenilir bir yolunu arıyorsanız, kripto para birimleri arasında popüler olan Electroneum’un mobil uygulamasını indirmenizi isterim.

Dijital para ya da daha çok söylenen şekliyle kripto paraları üretmek için yüksek donanımlı bir bilgisayara ihtiyacınız yok! Kripto para piyasasında son derece popüler olan Electroneum, mobil cihazınız üzerinden madencilik (mining) yapmanıza izin veriyor. Arka planda sistem kaynaklarını fazlasıyla tüketmeden mining yaparak para kazandıran uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Uygulama üzerinden para kazanmaya başlamak için Miner altında kırmızı butona dokunmanız yeterli. Uygulama çalıştığı esnada ne kadar kazandığınızı da anlık olarak gösteriyor. Dilerseniz arkadaşlarınızı para kazanmaya davet edebiliyorsunuz. Kazancınızı Wallet altından görebiliyorsunuz.

 

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