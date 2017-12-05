Dünyanın pek çok bölgesine gitmek için ihtiyacınız olan uçak biletlerini iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz Emirates uygulamasını kullanabilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı olan Emirates Havayolları’nın resmi uygulaması, hızlı ve kolay bir şekilde uçak bileti satın alma nızı sağlıyor. Uçak biletlerinizi almadan önce ve aldıktan sonra da birçok faydalı özelliği sizlere sunan uygulamada, 150’yi aşkın noktaya uçak bileti satın alabiliyorsunuz. Check-in işlemleri, koltuk seçimi, özel şoför gibi ek hizmetlerden de faydalanabileceğiniz Emirates uygulamasında, biniş kartınızı indirebildiğiniz gibi SMS veya e-posta yoluyla da gönderebilmeniz mümkün.

Uçak biletinizi satın aldıktan sonra check-in bilgileri, biniş kapısı ve bagaj numarası gibi bilgileri de gerçek zamanlı olarak sizlere ileten uygulamada, hangi bildirimleri alabileceğinizi de ayarlayabiliyorsunuz. Uçuşlarınızdan kazanacağınız milleri görebilme ve bunları kullanabilme imkanı sunan Skywards hesabınızı da yönetebileceğiniz Emirates uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.