Envision AI, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir görme engelli yardımcı uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Görme engelli insanların işlerini kolaylaştırmak için hizmet sunan bir mobil uygulama olan Envision AI, kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Görme sorunu yaşayanların günlük yaşamlarını daha rahat bir hale getirebilen Envision AI, bu tür sorunlar yaşayan herkesin telefonunda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim. El yazısı okuma, tabelaları tanımlama ve çevreyi analiz etme gibi özelliklere sahip olan uygulamada konuşma desteğiyle görme engelli insanların işleri bir hayli kolaylaşıyor. Hızlı ve güvenli bir kullanıma sahip olan Envision AI, 60'dan fazla dile de çeviri yapabiliyor. Barkod tarama, el yazısı tanıma ve belge okuma gibi özelliklere sahip olan Envision AI, bu tür özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Envision AI uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.