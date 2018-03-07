Eşit Sözlük, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir sözlük uygulamasıdır.

Arçelik tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için geliştirilen uygulama, Türkçede kullanılan ve cinsiyet ayrımı içeren kelimelerin yerine, yeni kelimeler öneren bir sözlük. "Adam gibi adam" kullanımının yerine "düzgün insan" tarzında öneriler yapan ve oldukça geniş bir sözlük dağarcığı bulunan akıllı telefon uygulaması, artık dilimize pelesenk olmuş kelimelerin tamamen ortadan kalkarak, yeni kullanımların tercih edilmesi için geliştirilmiş durumda.

Eşit Sözlük ile Eşitle projesi kapsamında Dil Şürçecek, Eşit Sözlük Eşitleyecek sloganıyla ortaya çıkarılan Eşit Sözlük uygulaması, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer tarafından; “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kurumsal kültürümüzü dönüştürürken, çözüme yaklaşmanın önemli bir parçasının kullandığımız dil olduğunu gördük. Teknolojinin gücünü toplumsal eşitliği sağlama yolundaki kararlılığımızla birleştirerek “Eşit Sözlük ile Eşitle” projesini geliştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumda ve iş hayatında kadını güçlendiren projelerimizi önceliklendirerek, inovatif ve değer yaratan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde tanımlandı.

Direkt olarak telefonların klavyesine bağlanarak çalışan ve bu yolla herhangi bir şey yazarken, önerilerini hemen karşınıza getiren bu uygulama, kullanıcılardan da tam not almaya devam ediyor.