Family Organizer uygulaması ile iOS cihazlarınızdan tüm aile bireyleriniz ile ortak bir kullanım alanı oluşturabilirsiniz.

Ailenizle birlikte kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir uygulama olan Family Organizer, tüm aile bireylerinin ortak kullanım alanı niteliğinde birçok özellik sunuyor. Eşinizi, annenizi, babanızı, kardeşinizi veya çocuklarınızı canlı olarak izleyebileceğiniz uygulamada, herkesin görebileceği yapılacaklar listesi hazırlayabiliyorsunuz. Alışveriş listeleri de oluşturabileceğiniz ve güncelleyebileceğiniz uygulamada, tıpkı yemekhanelerde olduğu gibi haftalık yemek menüsü ekleyebilirsiniz.

Birbirinden lezzetli tarifleri de keşfedebileceğiniz Family Organizer uygulamasında, aile bireylerinize ait sigorta, sağlık ve acil durum bilgileri ni saklayabilmeniz mümkün. İster ailenizle isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte kullanabileceğiniz Family Organizer uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri