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Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının canlı sonuçlarını sizlerle paylaşan Fanatik Canlı Skor uygulamasında maçların canlı anlatımlarını ve diğer detaylarını da öğrenebiliyorsunuz. 400’den fazla lig ve turnuvanın canlı skor ve istatistiklerini sunan Fanatik Canlı Skor uygulamasında liglerin puan durumu, fikstür, gol krallıkları, sakat ve cezalı listeleri, iddaa programları ve oyuncu bilgileri gibi bilgiler de bulunuyor.

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