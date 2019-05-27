Feud, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kendine has kuralları ve oynanışıyla karşımıza çıkan sürükleyici bir strateji oyunu olan Feud, eğlenceli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda tıpkı satranç oynuyormuş gibi karolarda ilerliyor ve dikkatli hamleler yaparak rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Sıralama tabanlı bir strateji oyunu olarak tanımlayabileceğim oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyarak kimin daha iyi olduğunu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi ve bağımlısı olabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş bir atmosfer yer alıyor. Benzersiz olmasından dolayı büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Feud oyununu sakın kaçırmayın.

Feud oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.