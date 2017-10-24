Fishy Bits 2, piksel - retro görselli balık yüzdürme oyunu olarak iOS platformunda karşımıza çıkıyor. Küçüklerin kadar yetişkinlerin de oynayabileceği formatta hazırlanmış bu su oyununda okyanusun derinliklerinde ava çıkıyoruz. “Büyük balık, küçük balığı yer” sözünü hatırlatan eğlence yüklü bir mobil oyun.

Piksellerini saydığımız rengarenk balıklarla milyonlarca canlının yaşam sürdüğü su altı dünyasını keşfe çıktığımız mobil oyunda kendimizden boyca küçük ve zayıf gördüğümüz balıkları mideye indirerek ilerliyoruz. Tabii ki oyun bu kadar kolay değil. Okyanusun dibinde av arayışındayken türlü tehlikelerle yüz yüze geliyoruz. Her an mideye indirilmeye korkusu unutarak büyümemizi sürdürmemiz gerekiyor. Büyüme demişken, akvaryumuzda balıklarımızı besleme, onları evrimleştirme şansına sahibiz.

Fishy Bits 2 Özellikleri: