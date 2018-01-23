Flank Esports, dünya genelinde ilgi gören e-spor maçlarını (League of Legends, CS: GO) telefonunuzdan canlı takip etmenize izin veriyor. Favori takımınızın e-spor maçlarını canlı izleyebileceğiniz, güncel e-spor haberlerini takip edebileceğiniz, maç analizlerine ulaşabileceğiniz Türkçe e-spor uygulaması arıyorsanız öneririm.

Para ödüllü nefes kesen e-spor turnuvalarını mobilden takip edebileceğiniz en iyi uygulama diyebilirim. LoL, CS: GO gibi dünyanın dört bir yanından katılan pro oyuncuların e-spor maçlarını iPhone/iPad’inizden canlı olarak izlemek dışında doğru maç tahmininde bulunarak puan kazanıp puanlarınızla çeşitli hediyeler (çekilişle) alabiliyorsunuz.

Gelecek ve oynanmış e-spor maçlarını ayrı olarak gösteren, gerçek zamanlı analizler sunan, editörlerden özel videolar içeren zengin içerikli bir e spor uygulaması Flank Esports. E-spor ile ilgileniyorsanız, hemen telefon/tabletinize ücretsiz indirin.