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Flank Esports 1.1.4 (ios)
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  4. Flank Esports - iPhone ve iPad İçin E-Spor Uygulaması

Flank Esports

1.1.4
ios
Flank Esports
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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League of Legends (LoL), CS: GO maçlarını canlı izleyin, e-spor haberlerini takip edin.

Flank Esports, dünya genelinde ilgi gören e-spor maçlarını (League of Legends, CS: GO) telefonunuzdan canlı takip etmenize izin veriyor. Favori takımınızın e-spor maçlarını canlı izleyebileceğiniz, güncel e-spor haberlerini takip edebileceğiniz, maç analizlerine ulaşabileceğiniz Türkçe e-spor uygulaması arıyorsanız öneririm.

Para ödüllü nefes kesen e-spor turnuvalarını mobilden takip edebileceğiniz en iyi uygulama diyebilirim. LoL, CS: GO gibi dünyanın dört bir yanından katılan pro oyuncuların e-spor maçlarını iPhone/iPad’inizden canlı olarak izlemek dışında doğru maç tahmininde bulunarak puan kazanıp puanlarınızla çeşitli hediyeler (çekilişle) alabiliyorsunuz.

Gelecek ve oynanmış e-spor maçlarını ayrı olarak gösteren, gerçek zamanlı analizler sunan, editörlerden özel videolar içeren zengin içerikli bir e spor uygulaması Flank Esports. E-spor ile ilgileniyorsanız, hemen telefon/tabletinize ücretsiz indirin.

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