Formula 1 App, Grand Prix yarışlarını takip edenlerin telefonlarında olması gereken uygulama. Formula 1 sezonunu iPhone, iPad hatta Apple Watch’unuzdan takip edebileceğiniz bu uygulama, en son haberler, videolar, yarışlardan öne çıkan anlar, canlı sonuçlar, sıralamalar, ayrıca favori F1 takım ve sürücülerinize ilişkin özel bilgiler ile dopdolu içerik sunuyor.

Formula 1 heyecanını mobile taşıyan resmi nitelikli tek uygulama olan Formula 1 App, Formula One Digital Media Limited’ın ve telefon, tablet, akıllı saatle uyumlu. İngilizce arayüzle karşımıza çıkan resmi F1 uygulaması, resmi Formula sitesinde olmayan bilgiler de sunuyor. Formula 1 haberleri, yarış videoları, canlı sıralama, sonuçlar, şampiyonlar durumu, yarış programının yanı sıra F1 Access üyelerine özel tüm F1 sezonundan kapsamlı canlı zamanlama verileri, sektör zamanları, etkileşimli üç boyutlu sürücü takip haritası, analizler, yazılı ve sesli yorumlarla gösterge paneli, takım radyosu ve yarış kontrol mesajları gibi sıkı F1 takipçilerinin anlayabileceği detaylı içerik sunuyor.

Formula 1 App Özellikleri: