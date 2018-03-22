Fortnite Battle Royale Mobile, PUBG gibi onlarca oyuncunun büyük bir alanda bir araya gelip mücadele ettiği, son hayatta kalanın kazandığı online battle royale oyunu. Epic Games’in iOS platformunda da ücretsiz indirmeye açtığı online hayatta kalma oyunu Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Not: Oyun, şu anda davetiye ile oynanabilmektedir. Oyunu oynayan bir arkadaşınızdan veya Epic Games’den davet gelmiş olmalıdır. Davet için Fornite Davet Etkinliği sayfasından istekte bulunabilirsiniz.

Epic Games tarafından geliştirilen hayatta kalma temelli aksiyon dolu TPS oyunu Fornite, aynı isimle mobilde de karşımızda. PC / konsol sürümüne kıyasla sadece görsel açıdan biraz geride kalan battle royale oyunu, ilk önce iOS platformunda indirilmeye açıldı. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor ancak kontrol sisteminin biraz alışma gerektirdiğini belirtmek gerek. PUBG Mobile ve diğer benzer oyunların kontrolleri kadar zor bir sisteme sahip. Oyuna geçecek olursam; İlk sürümde sadece tekli oyuncu modunda oynamanıza izin veriliyor. Bu modda amacınız; güvenli bölgede kalarak son hayatta kalan olmak. Zeplinden atlayışınızı gerçekleştirmenizle birlikte mücadele başlıyor. Klasik olarak öncelikle silahlanmaya çalışıyorsunuz. Yerde, sağda solda silah bulmaya çalışıyor, kendi sığınaklarınızı inşa edip tuzaklar döşüyorsunuz. Şu an için çiftli oyun modunda oynama yok. Yalnız ilerleyen güncellemeyle ekip halinde mücadele edebildiğimiz bu mod da aktif olacaktır.

100 oyunculu PvP mücadelelerine sokan Fornite, mobildeki en iddialı battle royale oyunu. Unutmadan, oyunu oynamak için iOS 11 yüklü iPhone 6S ve daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca aktif internet bağlantısı gerektiriyor.