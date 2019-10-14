Forza Street Mobile indirin ve hemen sokak yarışlarına katılın! Windows PC ve konsoldaki en iyi grafiklere sahip yarış oyunu Forza mobilde!

Android ve iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan Forza Street Mobile, Asphalt 9 kadar kaliteli grafiklere sahip olmasa da oynaması gayet keyifli bir mobil yarış oyunu. Mobilde araba yarışı oyunları oynamayı seviyorsanız, Forza Street Mobil oyunu iPhone/iPad cihazınıza indirmenizi öneririm. Yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir online yarış oyunu.

Forza mobil oyunu Forza Street Mobile’ın geliştiricisi de Microsoft ve ücretsiz indirip oynayabiliyorsunuz. Windows’un ardından mobil platformda indirilmeye açılan yarış oyunu hem grafikleri hem de oynanışıyla en iyi mobil araba yarışı oyunu Asphalt 9’dan oldukça farklı. Görsel açıdan grafik seviyesi biraz düşük, oynanış açısından da arabanın kontrolü tamamıyla sizde değil; belli noktalarda fren, gaz ve turboyu kullanıyorsunuz. Yalnız kamera açıları etkileyici. Filmlerde gördüğümüz kamera açıları oyuna aktarılmış. Gerçek sinematik yarış deneyimine hazır olun. Oyuna geçecek olursam; Forza oyununda yarıştığınız tüm araçlar mevcut. Muscle, modern, retro, her çeşit araba mevcut olmakla birlikte güncellemelerle garaja yeni arabalar ekleniyor. Yarış arabanızı modifiye edemeseniz de geliştirebiliyorsunuz. Haftalık karşılaşmalar, hikayeler, mücadeleleri içine alan sonsuz bir hikaye ya da sokak yarışçılarıyla kapıştığınız noktadan noktaya hızlı yarışlara katılıyorsunuz.