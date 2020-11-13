Fubo Rolls, Fenerbahçe takımının App Store ve Google Play’de yayınlanan resmi mobil oyunu. Kulübün resmi taraftar uygulaması Mohikan Fenerbahçe indirilmeye sunulduktan sonra çıkan ilk mobil oyun olma özelliğini taşıyor. İlk olarak iOS cihaz (iPhone ve iPad) kullanıcıları için çıkış yapan Fubo Rolls’da Fenerbahçe taraftarları sahada tek başınıza mücadele eden kanaryanın yerine geçiyor.

Fubo Rolls İndir

Fenerbahçe Spor kulübünün resmi taraftar uygulaması Mohikan’ın ardından çıkış yapan ilk oyun Fubo Rolls. Takımın sosyal medya platformları üzerinden “FuBo ile topu rakiplerin üzerine fırlat, tuzakları aktif et ve rakipleri saf dışı bırak!” açıklamasıyla duyurduğu oyun ilginç olarak ilk App Store’da yayınlandı. Oyunun çok yakında Google Play’de de indirilmeye açılacağı belirtildi. Fubo Rolls APK ve Fubo Rolls Google Play indirme linkleri yayınlandığı sizlerle paylaşacağız.

Fenerbahçe ilk mobil oyunu Fubo Rolls, basit oynanışa sahip eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda kanarya olarak sahaya inen rakipleri temizlemeye çalışıyorsunuz. Rakip oyuncuları sahadan silmek için tek yapmanız gerekense; topu rakiplerin üzerine yuvarlamak. Ufacık sahada hız kesmeden üzerine doğru koşan rakipleri sahadan temizlemek için topun yanı sıra tuzakları kullanıyorsunuz. Ayrıca belli sürede aktif olan süper topunuz var. Gittikçe hızlı koşan, büyüyen ve sayıları artan rakipleri yendiğinizde daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz. Rakiplerden birinin bile size çarpmaması gerekiyor; değdiği anda sahadan atılıyor, oyunu kaybediyorsunuz. Oyunda kale olsa da amaç gol atmak değil rakipleri temizlemek. Saha ve rakipler değişiyor, gelişiyor.

Fubo Rolls nasıl oynanır?