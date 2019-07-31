Grasshopper programcılık öğrenmek isteyenler için yaratılmış kullanması kolay ve verimli olan bir iOS uygulamasıdır. Yeteneklerinizi geliştirirken aşamalı olarak zorlu seviyelerde ilerleyin, daha sonra bir kodlayıcı olarak bir sonraki adımınız için temel programlama becerilerinizle mezun olun.

Uygulamanın sistemi en temel işlemlerin uygulamasından başlayarak giderek detaylanan bir yapıda ilerliyor. Her adımı ve dersi tamamladığınızda daha gelişmiş dersleri alarak rozetler kazandığınız sistem çok verimli ve birebir uygulama imkanı sunuyor.

Telefonunuzda yalnızca birkaç dokunuşla endüstri standartlarında olan JavaScript aracıyla kullanın. Gerçek zamanlı geribildirim öğretmen gibi sizi yönlendirecek. Yeni beceriler öğrenirken başarıları topla