Guitar - real games &lessons oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik uygulamasıdır.

Müzik ruhun gıdasıdır. Müziğin ve ritmin olmadığı yerde sanattan ve estetikten bahsedilemez. Hatta kimileri için müzik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Mükemmel titreşimleri seslere oradan da nota ve şarkılara dönüştüren müzik aletleri hayatı güzelleştiriyor. Onları çalmayı başarabilen insanlarda ise iyi bir müzik kulağı olduğuna inanıyorlar. Çünkü bu gerçekten de yetenek gerektirecek bir iş. Bunu başararak kendini geliştirebilir hatta profesyonelleşebilirsin. Yeter ki başarmak için gayret et.

İşte bu yeteneğiniz dijitale taşıyararak seçeneklerinizi artırabilir ve dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz gitarlarla süsleyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde gerçeğinden farksız şekilde gitar çalabilirsiniz. Bütün bu gitar çeşitlerine gerçek hayatta sahip olamazsınız fakat bu uygulama sayesinde ayağınıza gelebilir. Kendi müziğiniz oluşturabilir notalarla harikalar yaratabilirsiniz. Ayrıca binlerce şakı dersi sayesinde her türden şarkıyı öğrenerek kendinizi geliştirebilirsiniz.

Bu uygulama sayesinde yanında sürekli müzik aleti taşımana da gerek yok. Hem hafif hem de küçük. Sen de sanal gitar çalarak eğlenmek istiyorsan uygulamayı hemen indirebilirsin.

Uygulamayı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.