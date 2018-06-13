Hangman Multiplayer, diğer oyuncularla adam asmaca kelime oyunu oynarken yeni arkadaşlıklar edinebileceğiniz bir mobil oyun. Online oynanabilir olması ve arkadaşlık sistemiyle diğer adam asmaca oyunlarından ayrılan Hangman Multiplayer, iOS platformunda ücretsiz indirilebilir ve sadece 65MB boyutunda.

Yılların eskitemediği oyunlardan adam asmacayı mobil platforma taşıyan yapımlardan biri Hangman Multiplayer. Kağıt veya tahtada oynadığımız adam asmaca kelime bulma oyununu telefon/tablette oynamamızı sağlayan Hangman Multiplayer, gerçek oyun deneyimi sunuyor. Kelimeyi bulmaya çalışırken karşınızdaki kişiyle konuşabiliyorsunuz. Adam asılmadan kelimeyi bulmayı başarırsanız oyunun kazananı olmakla birlikte sıralamadaki yerinizi yükseltmiş oluyorsunuz. Oyun sonrasında rakibinizle sohbet edip etmemek size kalmış.