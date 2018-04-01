HEED, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir spor uygulamasıdır. Sporla yakından ilgilenen herkesin telefonunda olması gereken uygulama ile spor haberlerini ve maçlara ait özel anların videolarını takip edebiliyorsunuz.

Gerçek zamanlı olarak maçları takip edebileceğiniz bir spor uygulaması olan HEED, özellikle Euroleague maçlarına ait özel anların videolarını kullanıcılarına sunuyor. Sosyal yanı da bulunan uygulama ile diğer kullanıcılarla iletişime geçebiliyorsunuz. Bu nedenle keyifli zamanlar geçirmenize de yardımcı olabilecek türden bir uygulama diyebilirim. Maç takibi yapabileceğiniz uygulama ile maçlara ait tüm istatistiksel verilere anında ve kolayca erişebiliyorsunuz. Benzersiz bir deneyim sunan HEED, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Spor haberlerini de takip edebileceğiniz uygulama sezgisel özellikleriyle de kullanıcıları için özelleşebiliyor. Canlı spor keyfi yaşamak için HEED uygulamasını sakın kaçırmayın.

Kolay kullanımıyla dikkat çeken HEED uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.