Hi Translate uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir çeviri uygulamasıdır.

Çevrimiçi çevirmen olarak bilinen Hi Translate, bildiğinden çok daha güçlüdür. Hemen hemen her uygulama ( Facebook, Whatsapp, Messenger, Zam, JioChat metin çevirisi vb.) için kullanabilirsiniz. Sadece tek bir tık ile metin çevirisi ve resim çevirisi yapabilirsiniz. Dil öğrenmenin kolay yollarını deneyin.

Yabancı arkadaşın Sayhi ile tanış. Dünyanın bir çok yerinden yeni arkadaşlar edinmek isteyenler için tasarlanmış efsane bir uygulama. Bir yabancı dili öğrenmek için atılacak en etkili adım her kelimenin anlamını ezberlemektir. Öncelikli günlük konuşma dilindeki kelimelerden başlayarak öğrenirseniz gerisi çorap söküğü gibi gelecektir.

Dışarıdan zor gibi görünse de eğer yeterince istekli ve azimli olursanız istediğiniz dili öğrenebilirsiniz. Önemli olan o kritik adımı atabilmektir. Sizler de asla öğrenmekten vazgeçmeyin ve bol bol pratik yapın.

Sizler de öğrenmek istediğiniz dile ve kelimelerine anında ulaşmak istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.