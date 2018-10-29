Hitlist uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan birbirinden keyifli seyahat önerileri alabilirsiniz.

Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız, ilgi alanlarınıza göre ve uygun tarihlerde size en iyi seyahat önerileri ni sunan Hitlist uygulamasını kullanabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yeri, tarihi ve gezide ne yapmak istediğinizi belirttikten sonra en iyi önerileri sizler için sunan Hitlist uygulamasında seyahat için en uygun zamanı da öğrenebiliyorsunuz.

E-posta veya push bildirimleri ile seyahat fırsatlarından yararlanabileceğiniz Hitlist uygulamasında, uçak biletlerinizi de uygun fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Gitmek istediğiniz yerlerin birbirinden güzel fotoğraflarını incelemenize de olanak tanıyan Hitlist uygulamasında plajlar, adalar, aktiviteler, bölgeler ve kıtalar gibi geniş çaplı arama yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte seyahat planı yapabileceğiniz Hitlist uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri