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Hyper Gun 1.0.7 (ios)
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  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Hyper Gun - iPhone ve iPad İçin Arcade Oyun

Hyper Gun

1.0.7
ios
Hyper Gun
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Bölgenin güvenliği sizde!

Hyper Gun, paralı asker olarak bölgenin güvenliğini sağlamaya çalıştığınız, reflekslere dayalı bir iOS oyunu. iPhone ve iPad’de oynanabilir olan arcade oyunda Güney Kutbu’nda yaşayan bir grup insanın hayatını korumaya çalışıyorsunuz. Havada uçuşan füzeler, top mermilerini durdurabilecek tek kişi sizsiniz.

Mükemmel ötesi grafiklere sahip olmamasına karşın boş zamanlarda gidebilecek zevkli mobil oyunlardan. Oyun Güney Kutup bölgesinde geçiyor. İnsanların yaşayabildikleri tek yer olan Güney Kutbu’nda çatışmaları önlemek için mücadele eden pasifistlerden birinin yerine geçiyorsunuz. Savaş ortamını bitirmek, güvenliği sağlamak için bulunduğunuz bölgede tek başınasınız ve sadece bazukaya sahipsiniz. Cephaneniz de sınırlı… Bulunduğunuz yerden çıkmadan füze, top mermilerine nişan alarak savaşı durdurmaya çalışıyorsunuz.

 

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