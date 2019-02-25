İçimdeki Hazine, Turkcell’in özel çocuklara özel hazırlamış olduğu eğitim oyunları içeren uygulaması. Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine evde destek vermek için geliştirilmiş bir uygulama. Çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirilen eğitim uygulaması, uluslararası sertifikalı ve ödüllü.

Öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu olan çocuklara harfler, sayılar, renkler, hayvanlar, eşyalar gibi temel bilgilerin Uygulamalı Davranış Analizi tekniğiyle (UDA) geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesini amaçlayan Turkcell İçimdeki Hazine uygulaması, Aile ve Çocuk bölümünden oluşuyor. Aile bölümünden çocuğunuza ait gelişim raporlarına ulaşıyor, eğitim ayarlarını yapılandırıyor, otizm ve down sendromu gibi özel ihtiyaçlarla ilgili bilgi alabileceğiniz yazılara ulaşıyorsunuz. Çocuk bölümü, çocuğunuzun yaşına ve eğitim durumuna göre belirli sırayla açılan çeşitli eğitici oyunların yanı sıra konuşma zorluğu yaşayan çocuklar için Destekleyici ve Alternatif İletişim Sistemi (AAC) içeriyor. Ana Ekran bölümünde çocuğunuzun karnesi ve uygulama hakkında en yeni bilgiler yer alırken, Eğitim bölümünde evde otizm eğitimi hakkında bilgiler yer alıyor. Oyunlar bölümünden yeni oyunlar ekleyip mevcut oyunların ayarlarını değiştirebiliyorsunuz.

İçimdeki Hazine Özellikleri