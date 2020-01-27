Idle Drops, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Idle Drops oyununda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda becerilnizi sınıyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oyun içi para kazanarak farklı itemlerin kilitlerini açabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Drops sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı bir etkiye de sahip olan oyunda hikayeyi ortaya çıkarmak için de mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Idle Drops oyununu kaçırmayın derim.

Idle Drops oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.