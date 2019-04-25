Immortal Love 2: The Price of a Miracle

Eşi benzeri olmayan bir tarihi eserin peşine düşen kötü insanları engellemek için mücadele vereceğiniz ve ürpertici mekanlarda dolaşarak gizli nesnelerin izini süreceğiniz Immortal Love 2, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve ürpertici müziklerle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, Sır dolu olayları araştırarak şüphelilerin izin sürmek ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamaktır. Ürkeütücü mekanlarda dolaşarak ipucu toplamalı ve kayıp objeleri bulmalısınız. Tarihi eserleri çalan ve çeşitli büyüler yaparak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli karakterlerin peşine düşerek macera dolu bir serüvene atılacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda binlerce gizli nesne ve sayısız ipucu yer almaktadır. Ayrıca ipuçlarına ulaşabilmeniz için hazırlanmış onlarca farklı bulmaca ve yapboz oyunları bulunmaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak ipucu toplayabilir ve gizli nesnelere ulaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan ve klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan Immortal Love 2, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.