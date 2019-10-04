Instagram'ın yepyeni mesajlaşma uygulaması olan Instagram Threads sayesinde yakın arkadaşlar listenizde bulunan kişiler ile kolayca mesajlaşabileceksiniz. Instagram'daki yakın arkadaşlarınıza anlık olarak fotoğraf veya video gönderebilmektesiniz.

Anlık fotoğraf ve video göndermenin yanı sıra Instagram Threads ile durum paylaşımı da yapılmakta. Instagram konumunuza göre sizin ne yaptığızı otomatik olarak tespit etmekte. Durumunuzu isterseniz liste üzerinden kendiniz de seçebilmektesiniz. Örneğin sinemaya gittiğiniz ve sizin sinemada olduğunuzu yakın arkadaşlar listenizdeki kişilerin bilmesini istiyorsunuz. Instagram otomatik olarak sizin sinemada olduğunuzu konumunuzdan tespit etmekte.

Instagram, durumunuzun yalnızca yakın arkadaşlar listenizdeki kişiler tarafından görülebileceğini açıkladı. Takipçileriniz durumunuzu kesinlikle görmeyecek. Instagram Threads uygulaması Snapchat'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.