iOS 13 Wallpaper, iOS 13 duvar kağıtları indirmek isteyenler için hazırladığımız ücretsiz paket. iOS 13 duvar kağıtlarını beğendiniz ancak iPhone’unuz iOS 13 güncellemesini almayacak veya iOS 13 duvar kağıtlarını Android telefonunuzda kullanmak istiyorsunuz… iPhone iOS 13 duvar kağıtları paketi sizin için.

Apple’ın iPhone 6s ve üzeri modellere vereceği iOS 13 güncellemesi ile 4 yeni duvar kağıdı geliyor. Kırmız, mavi, yeşil ve siyahın tonlarını taşıyan harika duvar kağıtları, koyu veya açık olmak üzere iki farklı görünüm sunuyor. iOS 13 Wallpaper paketinde her duvar kağıdının hem açık hem de koyu görünümleri bulunuyor. Apple etkinliğinde gösterilen iOS 13 kırmızı dark wallpaper da paketin içerisinde. Duvar kağıtlarının boyutu yüksek. Dilerseniz, iPad’inizde, masaüstü bilgisayarınızda da arka plan olarak kullanabilirsiniz. Son olarak, duvar kağıtlarının tümü güncellemeyle gelen duvar kağıtları; Apple’ın tanıtım görsellerinden alınarak hazırlanmış duvar kağıtları değil.