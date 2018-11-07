JetDuck, Türk geliştiricilerin de konsol kalitesinde mobil oyunlara imza attığını gösteren örnek yapımlardan biri. Sırtına roket bağlamış çılgın bir ördeğin gökyüzünde karşılaştığı tehlikeleri atlatmasına yardımcı olduğunuz oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Jetpack ile uçma oyunlarını seviyorsanız, bu oyunu hemen indirin! Hem ücretsiz, hem internetsiz oynama seçeneği sunuyor, hem de ufak boyutlu. Çılgın ördek ile sonsuz eğlenceye hazırlanın!

Yeni nesil çizgi film, hatta animasyon filmlerin kalitesinde capcanlı grafik ve animasyonlarıyla kendisine çeken yepyeni aksiyon oyunu JetDuck’da jetpack ile uçan bir ördeğin yerine geçiyorsunuz. Sırtına bağladığı roketle hayatının uçuşunu gerçekleştiren sevimli ördeği gökyüzünde bazı tehlikeler bekliyor. Çitler, boks eldivenleri, uçaklar, patlayıcılar, kesiciler ve daha birçok tuzak yoluna çıkıyor karakterimizin. Reflekslerinizi konuşturarak ördeğin hayatta kalmasını sağlıyorsunuz. Tuzakların yanı sıra boss karşılaşmaları oluyor. Boss’lar oldukça güçlü. Jetpack ve yükseltmelerin önemini boss’larla karşılaştığınızda anlıyorsunuz. Hız ve çeviklik kazandıran birçok jetpack’in yanı sıra yükseltme yükseltme seçeneği mevcut. Geliştirmeyi oyun esnasında topladığınız altınlarla yapıyorsunuz. Dilerseniz altın satın alarak daha kısa sürede istediğiniz jetpack ile uçma şansına erişiyorsunuz.

Her yerde rahatça oynayabileceğiniz tam zaman öldürmelik aksiyon yüklü bir mobil oyun JetDuck. Facebook hesabınızı bağlarsanız arkadaşlarınızla da uçuş yarışına girebiliyorsunuz. Dünya Sıralaması listesinden de en iyi puanlara bakıp kendinizi motive edebilirsiniz.