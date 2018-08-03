Kung Fu Z, her yerinden retro akan, eski oyunlara özlem duyan oyunculara tavsiye edeceğim arcade aksiyon ve dövüş oyunu. Kungfu ustası Zak’in yerine geçtiğiniz oyunda hayatta kalmak istiyorsanız reflekslerinizi konuşturmanız gerekiyor. Zombilerin yaratıcısı Dr. Z’nin planlarını kurtarabilecek tek kişi olarak işiniz oldukça tehlikeli bir yolculuk bekliyor. Zombilerle yüz yüze gelmeye hazır mısınız?

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan retro beat ‘em up oyunu Kung Fu Z’de dünyayı zombi kıyametinden kurtarabilecek tek kişi olan Zak’in kontrolünü ele alıyorsunuz. Sabah motivasyonunu sokaktaki zombileri temizleyerek sağlayan usta dövüşçümüzün tek silahı yumrukları ve ayakları. Gücünü zekasıyla birleştiren karakterimizi kontrol etmek çok kolay. Sağdan soldan çıkan zombileri öldürmek için tek yapmanız gereken; ekrana dokunmak. Ne kadar seri olursanız hayatta kalma şansınız o kadar yüksek.