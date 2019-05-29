Yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız, LearnMatch uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.

Dil kurslarına para vermeden, akıllı telefonlarınız üzerinden dil öğrenebilmenize imkan tanıyan LearnMatch ile İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Portekizce gibi dilleri öğrenebilirsiniz. 30’dan fazla ana dil desteği sunan LearnMatch uygulaması, birçok ülkeden kullanıcının kendi dilleriyle uygulamayı kullanabilmesine de olanak tanıyor.

Basit ve kolay bir arayüz sunan LearnMatch uygulamasında, temayı kendi zevkinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. 12 farklı alıştırma türü sunan ve kelime öğrenmenizi kolaylaştıran LearnMatch uygulamasında arkadaşlarınızla kelime maçları da yapabiliyorsunuz. Eğer siz de yabancı dil öğrenmek istiyorsanız, LearnMatch uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri